かつてTwitterと呼ばれていたSNS・Xの対抗馬としてMetaが2023年7月にリリースした「Threads(スレッズ)」に、フォローしているユーザーの投稿だけを表示する機能が追加されました。「Threads」は2023年7月初頭にリリースされたテキストベースのSNSです。Twitterに似たSNS「Threads」の始め方＆使い方レビュー、「最大500文字投稿可能」「画像は10枚同時投稿可能」「PCからも閲覧可能」などなど機能盛りだくさん - GIGAZINEInstagram
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 首切断 動機は「不同意性交」か
- 2. 首切断 娘と男性のトラブル供述
- 3. BIGMOTORの悪の根源は「副社長」
- 4. 佳子さま暴走? 愛子さまに変化か
- 5. 首切断 容疑者一家の娘の過去
- 6. 女性経験人数に千原ジュニア絶句
- 7. プーチン氏は「まひ状態」米報道
- 8. モーニングショー 出演者にあ然
- 9. ひろゆき氏の人口減の例えに衝撃
- 10. BIGMOTOR元店長 訴え後に事故死
- 1. 首切断 娘と男性のトラブル供述
- 2. モーニングショー 出演者にあ然
- 3. ひろゆき氏の人口減の例えに衝撃
- 4. BIGMOTOR元店長 訴え後に事故死
- 5. 首切断 頭部を保管していた理由
- 6. 首切断「孫は人付き合い悪い奴」
- 7. 兼松社長の成金ぶり 知人明かす
- 8. 新社長が突然涙…会見を社員解説
- 9. 謝罪会見で自画自賛 ネット呆れ
- 10. 刃物侵入男「助けてください」
- 1. 共産なくなっていい発言撤回せず
- 2. 首相 サラリーマン増税は考えず
- 3. 明治「ヨーグルト」総選挙開催中
- 4. 岸田総理「国会も変わらなければ」に批…
- 5. 健康保険証の２０２４年秋廃止方針、河…
- 6. 便座の持ち帰りやイモ掘り起こしも！浄…
- 7. ポカリ「マスク外す」CMに賛否
- 8. くら寿司ペロペロ男の激変に驚き
- 9. 来秋の「保険証廃止」は延期せず
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. プーチン氏は「まひ状態」米報道
- 2. 「中国一の金持ち村」が財政破綻
- 3. 近づく少年避けたアイドルに賛否
- 4. 中国人観光客 世界で減少のワケ
- 5. 手術で身長を9cm伸ばし人生激変
- 6. 米大統領の犬 警護を病院送りに
- 7. 出前一丁 香港では40種以上存在
- 8. 英王子夫妻 会員制クラブ出禁か
- 9. ロナウド違い? 奇抜ヘアに母激怒
- 10. 性行為中カップル喧嘩…友人殺害
- 1. BIGMOTORの悪の根源は「副社長」
- 2. 生殺与奪権に批判…BIGMOTOR撤回
- 3. テスラ 東電の最大のライバルに?
- 4. UUUM苦戦 YouTuber囲い込めぬ訳
- 5. 妻の乳がん治療 貯蓄すべて失う
- 6. 非売品 TOTOの「光る便器」話題
- 7. 世帯年収1千万円 日本で生活大変
- 8. 貯金100万 57歳パート女性の後悔
- 9. ビッグモーターの社長に批判殺到
- 10. BIGMOTORの改革 LINE削除に批判
- 1. X商標権 MicrosoftやMetaも所有
- 2. プリン体0ビールに潜む落とし穴
- 3. Amazonで飲食料品が最大51%オフ
- 4. 息子にもX マスク氏の強い執着
- 5. 突然のロゴ変更 Twitterに戸惑い
- 6. TikTokで「テキスト投稿」可能に
- 7. Twitter消滅後「X.com」で継続?
- 8. 声優がAIに懸念「仕事奪われる」
- 9. Apple Watch Ultraの新モデル、軽量化…
- 10. ChatGPTを使って文章をブラッシュアッ…
- 1. 井上尚弥を世界王者たちが絶賛
- 2. フルトンが井上尚弥に敗れたワケ
- 3. 離婚の古閑美保「相手」に言及
- 4. フルトン 初黒星から一夜明け
- 5. 大谷の球審との不服会話に驚き
- 6. 高校野球 球審が体調不良で中断
- 7. 尚弥 勝利後の展開に会場騒然
- 8. フルトン 尚弥のジャブ見えず
- 9. 大谷「異常チャート図」に米仰天
- 10. 陥落フルトン脱帽「強い選手だ。ジャブ…
- 1. 佳子さま暴走? 愛子さまに変化か
- 2. 首切断 容疑者一家の娘の過去
- 3. 女性経験人数に千原ジュニア絶句
- 4. 女子アナが事故の被害…夫は重症
- 5. 部下2人を性的暴行…パリピ社長
- 6. ドラレコで盗撮 被害者1000人超
- 7. リングサイドに松本人志 騒然
- 8. 広末再婚に条件? 鳥羽氏は反発か
- 9. あのちゃん 生放送での失言猛省
- 10. 編集長パワハラか 部は崩壊状態?
- 1. 実は金八生徒役 驚きの芸能人1位
- 2. カリスマ性あるボーカル1位は?
- 3. 僧帽筋デカすぎ 11kgの犬に騒然
- 4. 白い恋人 商品名の由来が粋すぎ
- 5. 許せる? セカンドパートナー
- 6. 職場の紅一点 モテすぎて解雇に
- 7. 「令和なのに…」最悪プロポーズ
- 8. サレ妻 浮気夫への華麗な報復
- 9. 3人と同時進行 不倫する59歳女性
- 10. 婚活で「選ばれぬ人」残念な写真