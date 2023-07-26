かつてTwitterと呼ばれていたSNS・Xの対抗馬としてMetaが2023年7月にリリースした「Threads(スレッズ)」に、フォローしているユーザーの投稿だけを表示する機能が追加されました。「Threads」は2023年7月初頭にリリースされたテキストベースのSNSです。Twitterに似たSNS「Threads」の始め方＆使い方レビュー、「最大500文字投稿可能」「画像は10枚同時投稿可能」「PCからも閲覧可能」などなど機能盛りだくさん - GIGAZINEInstagram