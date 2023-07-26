プロボクシング「ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２５日、東京・有明アリーナ）前世界バンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３０）＝大橋＝が、世界スーパーバンタム級２団体王者のスティーブン・フルトン（２９）＝米国＝にＴＫＯ勝ち。「最高の日になった」と喜びの声を上げた。当初は５月に挑戦予定だったが、３月に井上が左拳を負傷。所属ジムの大橋秀行会長（５８）が延期を決断した裏側を明かした。