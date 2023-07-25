森永製菓は25日、ソフトキャンディ『ハイチュウ』から『ハイチュウアソート〈ファンタジーミックス〉』を8月1日から発売することを発表した。【写真】昨年…発売から40年で生産終了した「ハイチュウ」“グリーンアップル”『ハイチュウアソート〈ファンタジーミックス〉』は、アメリカで2022年1月に発売された「HI-CHEW〈fantasy mix〉」を忠実に再現したもの。「HI-CHEW〈fantasy mix〉」は、2022年に全米CVSで発売されたキャ
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