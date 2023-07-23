群馬県知事選は23日に投開票され、無所属で現職の山本一太氏（65）=自民、公明推薦=が再選を確実にした。知事選には、県労働組合会議議長の石田清人氏（66）=共産推薦=や学校法人前理事長の清水澄氏（74）の無所属新顔2人も立候補していた。投票率は29・65%（前回48・51%）だった。