韓国では年始早々、モーテルの室内をゴミまみれにして逃走した客に対するオーナーの怒りの投稿がネット上で話題を集めた。【画像】もはやゴミ溜め…韓国の衝撃「汚部屋ホテル事件」問題の部屋は、酒や食べかけの食べ物、タバコの吸い殻などが散乱し、あちこちが黒く汚れていた。ベッドも白いはずのシーツが黒く汚れきっているなど、見るだけで震えが止まらない悲惨な状態だった。当時は韓国ネット民の間でも「酷すぎる」と話題にな