「今朝、家の前で熱中症ぽいチワワが力尽きそうになってて。水溜まりの水飲んでたからとりあえず水あげて警察に連絡。一応保護してもらったけど保健所行きだよね。。悲しすぎる。。」【写真】お水を飲むチワワ犬、何度も吐いていたという7月19日の朝、家の前でフラフラになったチワワ犬が現れたとの投稿がTwitterで話題を集めました。投稿したのは、星読み師＆Tarot占い師のKanaP_Moonさん（@Kqnq_P）。19日に現れたチワワ犬は、暑