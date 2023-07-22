[ワシントン ２１日 ロイター] - バイデン米大統領は２１日、米海軍制服組トップにリサ・フランチェッティ大将（作戦副部長）を指名した。承認されれば、女性初の海軍制服組トップおよび米統合参謀本部のメンバーとなる。フランチェッティ氏は在韓米海軍司令官などを歴任。バイデン大統領は声明で、フランチェッティ氏が３８年にわたる経験を通じ「作戦と政策の両分野で広範な専門知識を発揮してきた」と称賛した。米国防総省