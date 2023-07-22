◇WBC＆WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチスティーブン・フルトン―井上尚弥（2023年7月25日有明アリーナ）前4団体統一世界バンタム級王者・井上尚弥（30＝大橋）がWBC＆WBO世界スーパーバンタム級2団体統一王者スティーブン・フルトン（29＝米国）に挑む25日の決戦まで残り3日。海外メディアの注目度も高まっている中、米国のボクシング専門メディアはどう見ているか。識者5人が両者を比較しながら勝敗を予想。本