成田離婚、スピード離婚などなど、結婚話と同じくらい尽きない話題が、離婚。今回は、結婚を夢見て生きてきたのに、わずか半年でスピード離婚をした友人Hさんのエピソードをご紹介します。 彼との結婚を夢見てきたHさん Hさんは大学の時から付き合った彼に運命を感じたようで、「この人と絶対に結婚する！」と強く願っていました。大学2年生でお付き合いがスタートし、就活、卒業、そして社会人経験を