キッシンジャー元米国務長官＝６月２０日、ドイツのフュルト市立劇場/ddp images/SIPAPRE/Sipa/AP香港（ＣＮＮ）中国の習近平（シーチンピン）国家主席は２０日、ヘンリー・キッシンジャー元米国務長官と北京で会談した。今週予期せぬ形で北京を訪問した１００歳のキッシンジャー氏を習氏は「旧友」と呼び称賛した。習氏とキッシンジャー氏が会談した場所は、北京西部の釣魚台国賓館。キッシンジャー氏は１９７１年の初訪中の際に