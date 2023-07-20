モデルのジジ・ハディッド（２８）が、オーウェン・ロバーツ国際空港で大麻を所持していたとして逮捕された。友人と旅行でケイマン諸島を訪れたジジが１０日、同空港到着時に税関・国境取締局の職員に拘束されたかたちだ。 【写真】目のやり場に困ります！華麗な水着姿のジジ・ハディッド 地元紙ケイマン・マール・ロードは、ジジと友人リア・ニコール・マッカーシーがプライベ&#
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