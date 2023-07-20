オールスター第２戦（マツダ＝２０日）の試合前にホームランダービーの決勝戦が行われ、全セの主将である巨人・岡本和真内野手（２７）が優勝を決めた。第１試合は１９日の第１戦で２年連続のＭＶＰを獲得した柳田（ソフトバンク）との勝負。見事に２―１で下すと、第２試合では宮崎（ＤｅＮＡ）に５―４で勝利した。決勝戦に進み、第１戦の勝者・細川（中日）と対戦。バウアー（ＤｅＮＡ）に見守られながらも細川がまさかの０