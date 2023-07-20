【AFP＝時事】南米エクアドル北西部エスメラルダス（Esmeraldas）州の観光ビーチで19日、石油が漏出する事故が発生した。国営石油会社「ペトロエクアドル（Petroecuador）」が発表した。同社は現地時間午前4時30分（日本時間午後6時30分）ごろ、軽質原油を扱った作業中に漏出したと説明している。エスメラルダス州はコロンビアと国境を接している。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・アマゾン原油流出、国立公園・水源を汚染 エ