◇マイナビオールスターゲーム2023第1戦全パ8―1全セ（2023年7月19日バンテリンD）元西武の松坂大輔氏（42＝スポニチ本紙評論家）が球宴第1戦のテレビ朝日系列の生中継で解説を務め、同学年の和田（ソフトバンク）の投球を絶賛した。7年ぶりの球宴出場となった和田は、全パの4番手で登板。打者3人に15球、全て直球を当時、最後は岡本和を145キロで空振り三振に仕留めた。同じ「松坂世代」で、同世代では最後の現役選手