【AFP＝時事】オーストラリア北東部クイーンズランド（Queensland）州沖のガリ（K'gari）島（旧フレーザー島〈Fraser Island〉）で、イヌ科の野生動物ディンゴに観光客が襲われる事例が相次いでいる。しかし当局は、ディンゴの殺処分については否定している。国連教育科学文化機関（UNESCO、ユネスコ）の世界遺産（World Heritage）に登録されているガリ島では先月、10歳の少年がディンゴに水中に引きずり込まれたほか、今月17日