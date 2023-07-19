会見した鷲尾初代プロデューサー（左から２人目）と山中市長＝横浜市役所人気アニメ映画「プリキュアオールスターズＦ（エフ）」の９月公開に合わせ、プリキュア約８０人が横浜市に集結する。市は２０１２年に映画の舞台になって以来、プリキュアとタイアップした観光振興や子育て支援を継続してきた。秋から大規模なパレードやライブイベントなどを実施するほか、市の課題解決に向けた連携を行う。０４年にテレビ放送が始まっ