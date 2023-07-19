【ニューヨーク＝金子靖志、北京＝大木聖馬】人工知能（ＡＩ）をテーマに初めて開かれた国連安全保障理事会の会合では、ＡＩを管理する国際ルール作りにロシアが反対した一方、中国は賛同姿勢を示した。これまで北朝鮮問題やウクライナ侵略を巡る安保理会合で共同歩調を取ってきた中露の主張が割れるという異例の事態となった。会合は安保理議長国の英国が主催し、アントニオ・グテレス事務総長が新たな国際機関の設置や国際ル