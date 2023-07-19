秋田県秋田市では、7月14日から降り続いた雨の影響で、道路の冠水や床上浸水などが相次いで発生。多くの市民が被災しました。秋田市防災安全対策課によると、19日朝の時点で避難している世帯は66世帯89人、被災家屋は約3万世帯に上ります。混乱のため、まだ調査にも入れていないそうです。【写真】被災した人向けにおにぎりやうどんを提供しましたそんな中、奇跡的に店舗が無事だったうどん屋の「讃岐うどん2代目WATARO」（@2Watar
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