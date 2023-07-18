今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【Minecraft】史上最大級の現代都市を作る Season2 Part12【ゆっくり実況】』というちーさらさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）Java版 バージョン1.13.1sm42323496/script?w=640&h=360">【Minecraft】史上最大級の現代都市を作る Season2 Part12【ゆっくり実況】サンドボックス型のものづくりゲーム『Minecraft』。様々なブロックを駆使して家から渓谷まで