車をわざと傷つけるなどして自動車保険の保険金を水増し請求していたとされる中古車販売大手のビッグモーター（東京都港区）で、違法な働き方や不当な人事が横行していた疑いがある。元社員への取材や、同社の特別調査委員会の調べで明らかになった。元社員の男性は「上からの圧力が強く、刃向かえば処分されるか、異動させられる環境だった」と打ち明ける。【写真】ドライバーで車体をひっかく、ゴルフボールでたたく…不正の構