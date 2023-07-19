ソウルの小学校で６年生の児童が女性の担任教師に暴行を加える事件が発生した。教師およそ１８００人は深刻な「教権侵害」として嘆願書を提出した。ＳＢＳ「８ニュース」によると、ソウルの小学校で６年生を担任する教師Ａは先月、クラスの男子児童Ｂから他の児童が見ている前で暴行を受け、全治３週間という診断を受けた。Ｂは間欠性爆発性障害などで一日に１時間ずつ特殊クラスで授業を受けていた児童で、３月にもＡ教師に暴行を