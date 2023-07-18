『天空の城ラピュタ』に登場する料理を再現できるレシピ本「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 天空の城ラピュタ」（スタジオジブリ監修、編者：主婦の友社）の予約受付が7月14日より開始された。B5変サイズ、64ページで価格は税込1760円。Amazonや楽天ブックスから注文可能だ。スタジオジブリの長編アニメーション第1作目として、1986年に劇場公開された『天空の城ラピュタ』。空から降ってきた女の子・シータと見習い機械工・パズ