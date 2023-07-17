3週間以上にわたり動静が途絶えている中国の秦剛外相について外務省の記者会見で質問が相次ぎましたが、報道官は「提供できる情報はない」と述べるにとどまりました。中国の秦剛外相をめぐっては、先月25日のロシア外務次官らとの会談を最後に、3週間以上にわたり動静が途絶えています。インドネシアで開かれたASEAN=東南アジア諸国連合の外相会議も「健康上の理由」で欠席していて、17日の記者会見では秦剛外相について記者から質