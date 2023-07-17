ヒップホップミュージシャンのカーディ・Ｂ（３０）と夫のオフセット（３１）が、娘カルチャーちゃんの５歳の誕生日に、２万５０００ドル（約３５０万円）のエルメスのバーキンをプレゼントした。 【写真】娘のカルチャーちゃんを抱きしめるカーディ・Ｂ 『ウォーク・イット・トーク・イット』のラップグループ、ミーゴスのメンバーとして知られるオフセ