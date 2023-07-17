格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」の榊原信行ＣＥＯ（５９）は１７日、「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ．２」（３０日、さいたまスーパーアリーナ）に出場予定だった朝倉海（２９）が「左膝内側側副靱帯損傷」のため欠場すると発表した。大会メインのＲＩＺＩＮバンタム級王座決定戦でフアン・アーチュレッタ（３５＝米国）と対戦予定だった。海の代わりに扇久保博正（３５）がアーチュレッタと激突する。都内の会見で榊原ＣＥＯは「