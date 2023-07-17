（セ・リーグ、阪神―中日、１５回戦、１７日、甲子園）阪神・佐藤輝内野手（２４）が先制の１０号３ランを放った。一回、先頭のドラフト１位・森下（中大）が左前打で出塁。その後、四球などで２死一、二塁で打席に立つと、先発・涌井の３球目、低めの１４７キロに反応し、右中間席へと運んだ。６月１６日のソフトバンク戦（甲子園）以来、４７打席ぶりの一発に甲子園は六甲おろしの大合唱が響き渡った。これで今季１０号に到達し