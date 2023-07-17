ブラジルの警察に逮捕され、連行されるバルボサ・アンデルソン・ロブソン容疑者（34）。「逃亡はしていない。要請があれば出頭するつもりだった」と主張しているといいます。あくまでも、逃げていないというのです。去年8月、大阪府堺市のマンションで荒牧愛美さん（当時29）と長女のリリィちゃん（当時3）が殺害された事件。ブラジルの警察は14日、事件直後にブラジルに帰国し、殺人容疑で国際指名手配されていた愛美さんの夫