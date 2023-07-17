産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）が１５、１６両日に実施した合同世論調査では、内閣支持率が３カ月連続で下落し、マイナンバーカードを巡る政府の対応に厳しい視線が注がれている実態が浮き彫りとなった。来年秋を予定する現在の健康保険証廃止への反発は根強く、岸田文雄首相肝煎りの「マイナンバー情報総点検本部」への期待感も薄い。国民からの不信感を払拭できなければ、デジタル化の推進はおろか、今後の政権