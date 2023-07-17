国鉄型特急の185系に10時間乗れます。「185系北総・房総美味いもんTRAIN」とは2023年8月26日（土）に、新宿駅から両国駅まで約10時間かけて走る列車が運行されます。これはJR東日本グループの旅行会社、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスのツアー用臨時列車「185系北総・房総美味いもんTRAIN 名産品を積込みながら千葉をぐるり一回り」として運行されるものです。185系（画像：写真AC）。「185系北総・房総美味いもんTRAIN」