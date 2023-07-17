◆ソフトバンク0―3オリックス（17日、ペイペイドーム）ソフトバンクが球団初の3カード連続3タテを食らっての9連敗を喫し、前半戦を終えた。先発のスチュワートは5回まで無得点に抑えたが、6回に3ランを浴びた。打線はオリックス先発の山下に3安打に抑え込まれた。恒例イベント「鷹の祭典」は直近17試合で1勝16敗とさんたんたる結果になっている。9連敗はダイエー時代の1996年9月8日〜23日以来。先発のスチュワートは最速1