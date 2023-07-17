「ソフトバンク０−３オリックス」（１７日、ペイペイドーム）ソフトバンクは４安打完封負けで泥沼の９連敗となった。オリックス先発の山下を前に七回までわずか２安打。二塁すら踏めない展開。ソフトバンクの先発スチュワートも５回まで無失点と好投していたが、六回にセデーニョに３ランを被弾。これが痛恨の一発となった。山下降板後も八回の阿部から１安打、九回の宇田川から１安打で、結局二塁は踏めなかった。藤本