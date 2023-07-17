7月17日午前、富士山富士宮ルートの新7合目付近で、下山中の60代の男性が転倒し、意識不明の重体です。 17日午前10時半すぎ、「夫が下山中に顔から倒れ顔面から出血している」などと、一緒に登山をしていた妻から依頼を受けた別の登山客が警察に通報しました。男性は60代で、駆け付けた山岳遭難救助隊から消防に引き継がれ、現在、意識不明の重体です。 男性は家族と富士登山をしていたということですが、転倒に至った原因