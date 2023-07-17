元KAT−TUNの歌手赤西仁（39）が新SNSのThreads（スレッズ）を更新。かつて所属したジャニーズ事務所に「戻ってみたい」との思いを記した。赤西は「独立して10周年目に入り、ありがたいことについ最近10周年記念LIVEもやらさせて頂きました。全てに感謝」とライブ写真を添付して記述。そして「今このタイミングでジャニーズに戻ってみたいと本気で思っている今日この頃。誰に話せばいいだろうか？？？」とつづり、「本当だよ」と付