ロシアが支配するウクライナ南部クリミア半島とロシア本土を結ぶ橋が１７日未明（日本時間同日午前）、「緊急事態」を理由に通行止めとなった。「クリミア共和国」トップの親ロシア派、アクショノフ首長が通信アプリ「テレグラム」で明らかにした。ウクライナの攻撃が原因ではないかと指摘する見方もある。この橋では昨年１０月に爆破される事件が起きている。英ＢＢＣ放送（ロシア語電子版）は１７日、ＳＮＳの情報を基に「