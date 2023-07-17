第１５ステージで大規模な転倒事故が発生/Benoit Tessier/Reuters（ＣＮＮ）１６日に開かれた自転車ロードレースのツール・ド・フランス２０２３第１５ステージで、写真を撮ろうとしたとみられる観客に選手が接触して次々に転倒する事故があった。事故が起きたのはゴールまであと１２９キロの地点。選手たちはレ・ジェ・レ・ポルテ・デュ・ソレイユからサンジェルベ・モンブランを目指していた。ユーロスポーツのライブ中継によれ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 日本のTwitter利用 世界で突出
- 2. 元AV女優「業界最大の敵」を指摘
- 3. エアコン節電術 6割が勘違いか
- 4. AVを16分の1倍速で 珍バイト告白
- 5. みちょぱ 毎日夫と風呂一緒の訳
- 6. 陸上のユニ露出なぜ多い? 裏事情
- 7. VIVANT 43人目のキャストに驚き
- 8. 内見途中で男性を襲撃か 男逮捕
- 9. 日本一低い山に客殺到 破顔の訳
- 10. 通勤手当増税 検討に「本気か?」
- 1. エアコン節電術 6割が勘違いか
- 2. 陸上のユニ露出なぜ多い? 裏事情
- 3. 内見途中で男性を襲撃か 男逮捕
- 4. 日本一低い山に客殺到 破顔の訳
- 5. 水深15mから急浮上か 男性死亡
- 6. 中学校5つを1つに統合…住民困惑
- 7. 女優ジェーン・バーキンさん死去
- 8. 猫殺し調理動画公開 24歳の主張
- 9. 秋田で車両水没「動かさないで」
- 10. 娘と息子流され救出も…父親死亡
- 1. 今井議員「#視察」に厳しい声
- 2. 新作「丸亀シェイク」18日に登場
- 3. 「国民の7割がゲーマー」のサウジ、日…
- 4. 原発処理水、説明不十分80％ マイナ総…
- 5. 健康保険証廃止「撤回や延期求める」76…
- 6. 藤井竜王 残り13秒でパニック?
- 7. 結婚で友人豹変…ほぼ無職状態に
- 8. 突発性難聴 手遅れ招く最悪行動
- 9. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 10. 岸田首相、湾岸協力会議事務局長と会談…
- 1. 米デスバレーで最高気温54℃
- 2. 米の「11人遺体」容疑者を逮捕
- 3. 海外イベ 約1000人ヌードで参加
- 4. 死刑執行の直前に撮影 残酷か
- 5. ガンジス川のチャイ 飲んだ結果
- 6. 船でスマホ失った…まさかの原因
- 7. 300kg減量 米女性が奮起した理由
- 8. 段ボールベッド パリ五輪も使用
- 9. 14年の世界的ブームが再び 韓国
- 10. 差別と指摘…炎上した韓国ドラマ
- 1. 日本のTwitter利用 世界で突出
- 2. 受験生の進路 医学部人気に陰り?
- 3. 囁かれる「半導体の危機」とは
- 4. すすきの再開発 賃料設定に震撼
- 5. 会社員が年に2千万円超稼ぐ副業
- 6. 「贈与税」を減らす5つの方法
- 7. 出産2日前 夫が借金300万円告白
- 8. 原因不明の腰痛 原因は股関節?
- 9. スマホ熱中症 引き起こすNG行為
- 10. つみたてNISAの現状と示唆される新NISA…
- 1. 「ルパン三世」の愛車がEVで復活
- 2. 出社増でストレス 原因1位は
- 3. 1万円代の格安タブレット値下げ
- 4. ユニクロのレジ「秘密」に驚き
- 5. iPhone15 Proの一部か 画像投稿
- 6. 今売れてるスマートフォン1位は
- 7. 透けてる…大容量なバッテリー
- 8. 「マンボウはすぐ死ぬ」都市伝説は10年…
- 9. Threads偽アプリ 欧州でDL1位に
- 10. Apple TV+ プレステでお得に
- 1. 大谷2戦連発34号 執念の一振り
- 2. 山川に疑惑 自慰行為見せつけか
- 3. 大谷34号も無情スーパーキャッチ
- 4. 大谷33号に米記者「非現実的だ」
- 5. 吉田正尚11号満塁弾 6打点荒稼ぎ
- 6. 吉田の完璧グランドスラムに熱狂
- 7. ルーニー氏が大変貌…ファン驚愕
- 8. 非現実な満塁弾 30歳吉田に驚愕
- 9. ジョコビッチを破ったアルカラス
- 10. 遠藤航が堂安に会いに行かない訳
- 1. 元AV女優「業界最大の敵」を指摘
- 2. AVを16分の1倍速で 珍バイト告白
- 3. みちょぱ 毎日夫と風呂一緒の訳
- 4. VIVANT 43人目のキャストに驚き
- 5. 通勤手当増税 検討に「本気か?」
- 6. 赤西仁「ジャニーズ戻りたい」
- 7. ノブ 冷蔵庫新調で想定外の事態
- 8. HIKAKIN「3回目」動画で怒り露わ
- 9. 「ウマ娘」声優 馬券的中200万超
- 10. 壇蜜 大谷より気になる人物告白
- 1. 松屋の夏メニューに「沼落ち」
- 2. 夫の不倫発覚 謝罪後にまた不倫
- 3. 授乳中に気配…義弟がのぞき行為
- 4. 5kg減「太りにくい体」のルール
- 5. 旅好き女性が激推しする観光名所
- 6. ローソン 新作がっつりグルメ5選
- 7. 2週間で体重5kg減 話題の筋トレ
- 8. 木村拓哉も…実は老眼の芸能人
- 9. たった230円 丸亀の裏メニュー
- 10. ダイソー 便利すぎ清掃グッズ6選