第１５ステージで大規模な転倒事故が発生/Benoit Tessier/Reuters（ＣＮＮ）１６日に開かれた自転車ロードレースのツール・ド・フランス２０２３第１５ステージで、写真を撮ろうとしたとみられる観客に選手が接触して次々に転倒する事故があった。事故が起きたのはゴールまであと１２９キロの地点。選手たちはレ・ジェ・レ・ポルテ・デュ・ソレイユからサンジェルベ・モンブランを目指していた。ユーロスポーツのライブ中継によれ