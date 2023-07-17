物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。All About編集部が6月26〜27日に行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。 年収200万円・1人暮らしの24歳女性「給与があまりにも少ない……」今回は、東京都葛飾区に住む、2