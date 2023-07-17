俳優、堺雅人が主演する日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜後９・０、ＴＢＳ系）の第１話（５４分拡大）が１６日、放送された。「半沢直樹」や「下町ロケット」シリーズなど数々の大ヒットドラマを手がけてきた福澤克雄監督が原作、演出を務めるオリジナル作品で、タイトルの「ＶＩＶＡＮＴ」（ヴィヴァン）はフランス語で「生きている」などを意味する。堺は２０２０年の「半沢直樹」以来３年ぶりに日曜劇場で主演。ほかに阿部寛、二