元ジャニーズ事務所副社長だった滝沢秀明氏（41）が立ち上げた新プロダクション『TOBE』。そこへジャニーズ事務所を辞めた元V6の三宅健（44）、元King & Princeの平野紫耀（26）と神宮寺勇太（25）が合流。さらに14日に元Jr.のグループIMAPCTorsが新グループ『IMP.』として加入することが発表されたことで、いよいよ衝撃が広がった。木村拓哉はジャニーズ退所に向けて動くのか？ “平野紫耀らに追随”報道の真偽と工藤静香の