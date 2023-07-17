今年の全国最高となる39・7度を群馬県桐生市で記録した16日に続き、17日も厳しい暑さになりそうだ。気象庁などは「熱中症警戒アラート」を福島県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県など前日を大きく上回る32都府県に発表。対象は今年最多で、危険な暑さに注意を呼びかけている。冠水した住宅街=2023年7月16日午前9時4分、秋田県能代市大塚、小幡淳一撮影日本の南にある太平洋高気圧が九州から北陸にかけて張り出し、大陸側のチ