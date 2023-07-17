今年の全国最高となる39・7度を群馬県桐生市で記録した16日に続き、17日も厳しい暑さになりそうだ。気象庁などは「熱中症警戒アラート」を福島県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県など前日を大きく上回る32都府県に発表。対象は今年最多で、危険な暑さに注意を呼びかけている。冠水した住宅街=2023年7月16日午前9時4分、秋田県能代市大塚、小幡淳一撮影日本の南にある太平洋高気圧が九州から北陸にかけて張り出し、大陸側のチ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. エアコン節電術 6割が勘違いか
- 2. 内見途中で男性を襲撃か 男逮捕
- 3. HIKAKIN「3回目」動画で怒り露わ
- 4. 壇蜜 大谷より気になる人物告白
- 5. みちょぱ 毎日夫と風呂一緒の訳
- 6. 赤西仁「ジャニーズ戻りたい」
- 7. 米デスバレーで最高気温54℃
- 8. 秋田で車両水没「動かさないで」
- 9. 米の「11人遺体」容疑者を逮捕
- 10. VIVANT 43人目のキャストに驚き
- 1. エアコン節電術 6割が勘違いか
- 2. 内見途中で男性を襲撃か 男逮捕
- 3. 秋田で車両水没「動かさないで」
- 4. 女優ジェーン・バーキンさん死去
- 5. 京王線と自転車が衝突 2人死亡
- 6. スーパーで実弾を一時紛失 兵庫
- 7. 男「横入りされた」男児を暴行か
- 8. 大雨の秋田「予想外」困惑の声
- 9. 原口議員 がん闘病告白した理由
- 10. 頭部切断 殺害される直前の様子
- 1. 今井議員「#視察」に厳しい声
- 2. 新作「丸亀シェイク」18日に登場
- 3. 「国民の7割がゲーマー」のサウジ、日…
- 4. 原発処理水、説明不十分80％ マイナ総…
- 5. 結婚で友人豹変…ほぼ無職状態に
- 6. 藤井竜王 残り13秒でパニック?
- 7. 健康保険証廃止「撤回や延期求める」76…
- 8. 日サウジ戦略対話創設へ 湾岸諸国とＦ…
- 9. 突発性難聴 手遅れ招く最悪行動
- 10. 多頭飼育崩壊「ゴミ屋敷」の惨状
- 1. 米デスバレーで最高気温54℃
- 2. 米の「11人遺体」容疑者を逮捕
- 3. ガンジス川のチャイ 飲んだ結果
- 4. 船でスマホ失った…まさかの原因
- 5. 死刑執行の直前に撮影 残酷か
- 6. 300kg減量 米女性が奮起した理由
- 7. 露 クラスター弾使用を正当化
- 8. 伊 ルーブルに略奪品の返還要求
- 9. 俳優ジェーン・バーキンさん死去
- 10. アガサ別荘で100人以上立ち往生
- 1. すすきの再開発 賃料設定に震撼
- 2. 会社員が年に2千万円超稼ぐ副業
- 3. 原因不明の腰痛 原因は股関節?
- 4. スマホ熱中症 引き起こすNG行為
- 5. 老後2千万 投資なら半額以下でOK
- 6. 夜中尿意で起きる…早死のサイン
- 7. 冷蔵庫でやってはいけないこと
- 8. JR東日本の技術｢東海の駅｣で実用化､…
- 9. 逆転現象 日本人出稼ぎが当然に?
- 10. 唖然…酒に溺れて辞めた新入社員
- 1. 1万円代の格安タブレット値下げ
- 2. ユニクロのレジ「秘密」に驚き
- 3. iPhone15 Proの一部か 画像投稿
- 4. 透けてる…大容量なバッテリー
- 5. Apple TV+ プレステでお得に
- 6. VisionProとAppleWatch 連携も?
- 7. いま最も恐ろしいランサムウェア
- 8. 「マンボウはすぐ死ぬ」都市伝説は10年…
- 9. 出社増でストレス 原因1位は
- 10. M3搭載MacBook Air/Proと24インチiMac…
- 1. 大谷33号に米記者「非現実的だ」
- 2. 吉田正尚11号満塁弾 6打点荒稼ぎ
- 3. 山川に疑惑 自慰行為見せつけか
- 4. 日本代表「美ロッカー」伊で表彰
- 5. ジョコビッチを破ったアルカラス
- 6. 新庄監督 9連敗&最下位に呆然か
- 7. 吉田正尚が満弾 朝からSNS大興奮
- 8. 高校野球 6人が足つり逆転負け
- 9. 掛布氏、佐藤輝明のしぐさに注文
- 10. 電撃解雇のデフリースに批判も
- 1. HIKAKIN「3回目」動画で怒り露わ
- 2. 壇蜜 大谷より気になる人物告白
- 3. みちょぱ 毎日夫と風呂一緒の訳
- 4. 赤西仁「ジャニーズ戻りたい」
- 5. VIVANT 43人目のキャストに驚き
- 6. AVを16分の1倍速で 珍バイト告白
- 7. 木村昴「凄い」本名を明かす
- 8. TVから消えた藤崎奈々子の現在
- 9. 古館 小川彩佳との「因縁」告白
- 10. TOBEに合流?「あの女性」が話題
- 1. 旅好き女性が激推しする観光名所
- 2. 松屋の夏メニューに「沼落ち」
- 3. 5kg減「太りにくい体」のルール
- 4. 夫の不倫発覚 謝罪後にまた不倫
- 5. ローソン 新作がっつりグルメ5選
- 6. A型&AB型男性の「意外な一面」
- 7. 風邪心配したら彼女不機嫌 なぜ?
- 8. 理不尽すぎ…彼氏が別れたい理由
- 9. 欲しい服で分かるやりがちミス
- 10. ボトムスを選ばない GUトップス