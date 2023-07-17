７月７日、七夕の夜、『King ＆ Prince』の熱狂的ファン「ティアラ」を“恋煩い”させる出来事が起こった。平野紫耀（26）と神宮寺勇太（25）が、ジャニーズ事務所の元副社長・滝沢秀明（41）氏のエンターテイメント会社『TOBE』へ合流することを発表したのだ。「『TOBE』公式ユーチューブの生配信に平野さんと神宮寺さんが登場。２人が表舞台に立つのは、５月22日にジャニーズを退所して以来、１ヵ月半ぶりでした。２人でユニット