Meta Platforms傘下のInstagramが今月上旬にリリースしたソーシャルアプリ「Threads」が米国や日本等で人気となっています。一方で、まだ公式アプリが発表されていない欧州において、Threadsの偽アプリがApp Storeでランキング上位になってしまいました。■3行で分かる、この記事のポイント1.米国等でThreadsの人気が急速に拡大した。2.EU諸国ではThreadsの公式アプリはまだリリースされていない。3. Threads人気に便乗した