◇大相撲名古屋場所8日目（2023年7月16日愛知・ドルフィンズアリーナ）大相撲名古屋場所は16日、8日目の取組が行われ、4日目から出場の新大関・霧島は1分58秒の大熱戦も4敗目を喫した。大関昇進を目指す関脇・豊昇龍（24＝立浪部屋）はトップタイの7勝目。若元春（29＝荒汐部屋）、大栄翔（29＝追手風部屋）はともに6勝目を挙げた。結びの一番で「まわし待った」が入った。取組中に霧島のまわしが緩み、行司と、さらに1人