【AFP＝時事】北欧フィンランド中部クオピオ（Kuopio）で15日、集団ヌード写真で知られる米国の写真家スペンサー・チュニック（Spencer Tunick）氏によるアートイベントが行われ、約1000人がヌードで参加した。午前3時、白夜にクオピオの公園から始まった撮影は、通りや海岸に移動しながら続けられた。チュニック氏は「きょう、1000の湖の国は1000のヌードの国になった」とAFPに語った。「クオピオそしてフィンランド北部の湖