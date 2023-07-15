◆第１０５回全国高校野球選手権記念兵庫大会▽２回戦報徳学園９―０加古川西＝７回コールド＝（１４日・ベイコム）報徳学園のエースが戻ってきた。センバツ準決勝・大阪桐蔭戦以来の公式戦マウンドに立った右腕・盛田智矢（３年）は、３回２死三塁のピンチを投ゴロに抑えた。２安打無失点で先発の役目を終え「内容的には良くないが、春季大会後の練習試合から上がってきている。大会中にもっと調子をあげていけたら」と手応