◇女子サッカー国際親善試合日本5―0パナマ（2023年7月14日ユアスタ）20日開幕の女子W杯オーストラリア・ニュージーランド大会に出場するFIFAランク11位・日本代表「なでしこジャパン」は14日、本大会前最後の国際親善試合で同ランク52位パナマ代表（ユアスタ）に5―0と快勝。MF長谷川唯（26＝マンチェスターC）が2得点1アシストと活躍した。MF長谷川は前半33分、スルーパスから先制ゴールをアシスト。右サイドを駆け上