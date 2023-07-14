15、16日に大阪・舞洲のイベント会場で開催予定だった音楽フェス「WATERBOMBJAPAN2023」大阪公演の中止が14日、発表された。同所でリハーサル中に男性スタッフが死亡する事故が発生したためだ。主催者は「会場設営の際、重大な事故が発生」と報告し、事故の再発防止に取り組むとした。40代とみられる男性は水を噴射させる装置「ウォーターキャノン」の近くにいた。別のスタッフが点検中にスイッチを押したところ、時速120