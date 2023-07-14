サーファーや海水浴を楽しむ人たちの間近に接近するサメの影。アメリカ各地のビーチにサメが出没する異常事態、海水温の上昇が関係していると指摘されています。■サーファーに迫るサメの“黒い影”海の中にうごめく黒い影。波に消えた…と思いきや、再びその姿が。サメがビーチに出現。水面下で近付いてくるサメ。上空からはその姿を確認できるも、サーファーたちは気付いていません。ここはロサンゼルスから南へ50キロ離れ