サーファーや海水浴を楽しむ人たちの間近に接近するサメの影。アメリカ各地のビーチにサメが出没する異常事態、海水温の上昇が関係していると指摘されています。■サーファーに迫るサメの“黒い影”海の中にうごめく黒い影。波に消えた…と思いきや、再びその姿が。サメがビーチに出現。水面下で近付いてくるサメ。上空からはその姿を確認できるも、サーファーたちは気付いていません。ここはロサンゼルスから南へ50キロ離れ
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