ファミリーマートは7月18日から、TVアニメ「呪術廻戦」のコラボフードを発売する。【関連記事】ファミマ×呪術廻戦「懐玉･玉折」コラボ開催、先着配布にクリアファイル･ステッカー、抽選プレゼントや「呪霊玉風 おむすび」「無下限チョコドーナツ」など販売も/ファミリーマートTVアニメ「呪術廻戦」は、芥見下々(あくたみげげ)氏が集英社「週刊少年ジャンプ」に連載する、“呪霊”と“呪術師”の戦いを描くコミックを原作とする。7
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