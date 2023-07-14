2022年5月に福岡県大野城市で生後7カ月の男児が肝破裂で死亡した事件で、福岡地検は14日、殺人容疑で逮捕された母親で無職の井上徳子（さとこ）容疑者（35）＝同県太宰府市朱雀4＝の鑑定留置を12日から始めたことを明らかにした。期間は9月29日までで、当時の精神状態を調べる。大野城・7カ月児肝破裂死母を殺人容疑で逮捕井上容疑者は22年5月14日に当時住んでいた大野城市のマンション5階の室内で、殺意を持って実子の新大