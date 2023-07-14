マツダの毛籠（もろ）勝弘社長は14日、報道陣の取材に応じ、電気自動車（EV）シフトが急ピッチで進む中国市場に、2025年から複数のEVを投入することを明らかにした。同市場での販売が大きく落ち込んでおり、EVの品ぞろえを増やして反転を狙うという。マツダの毛籠勝弘社長=2023年7月14日午前10時49分、東京都千代田区、松田史朗撮影マツダは中国でピークの17年度に約32万2千台を販売し、最重要市場と位置づける米国と同程度の